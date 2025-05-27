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Азербайджан в прошлом году выделил около 55 млн манатов на совместные проекты

Азербайджан в прошлом году выделил около 55 млн манатов на совместные проекты Азербайджан в прошлом году выделил около 55 млн манатов на совместные проекты
Финансы
27 мая 2025 г. 10:53
Азербайджан в прошлом году выделил около 55 млн манатов на совместные проекты

В 2024 году на проекты, совместно реализуемые с международными финансовыми организациями в Азербайджане, было потрачено 298,1 млн манатов, из которых 54,7 млн манатов приходится на долю правительства, а 243,4 млн манатов - на долю иностранных партнеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно информации, эти средства были направлены на финансирование проектов, реализуемых в инфраструктурной (строительство автомобильных и железных дорог), социальной (поддержка занятости) и других (развитие прогрессивных юридических услуг и создание современной судебной инфраструктуры) сферах.

В том числе, на международные проекты с участием Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана было выделено 24 млн манатов, а в качестве кредита использовано 97,6 млн манатов. В течение года был завершен проект по расширению до 4 полос автомобильной дороги Гянджа-государственная граница с Грузией, реализуемый совместно с Европейским банком реконструкции и развития, продолжилась реконструкция автомобильной дороги Еникенд-Билясувар, осуществляемая совместно с Всемирным банком.

В рамках международных проектов, реализуемых ЗАО "Азербайджанские железные дороги", по доле участия использовано 30 млн манатов, а в качестве кредита - 73,8 млн манатов.

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Версия на английском языке Over $32 million allocated to joint projects with international partners in Azerbaijan last year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il birgə layihələrə 55 milyon manata yaxın vəsait ayırıb

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