Азербайджан в I полугодии увеличил чистые финансовые обязательства на $230 млн

Чистые финансовые обязательства Азербайджана увеличились в первом полугодии этого года на $230 млн, в то время как за тот же период прошлого года наблюдалось снижение этого показателя на $2 млрд 80,9 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, шестимесячный рост был обеспечен за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на $3 млрд 222,5 млн (+8,2% чем годом ранее), снижения репатриации привлеченных инвестиций на $3 млрд 418,3 млн (+2%), увеличения нефтяного бонуса на $450,2 млн (-1,4%), снижения портфельных инвестиций на $24,9 млн (в 35,7 раза меньше), а также увеличения других инвестиций на $0,5 млн (+$1 млрд 273,7 млн).