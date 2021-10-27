Азербайджан в 2022 году вернет госдолг в размере более 1 млрд

В 2022 году из госбюджета Азербайджана на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено потратить 1 792 млн манатов или 1 054 млн долларов США.

В 2022 году из госбюджета Азербайджана на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено потратить 1 792 млн манатов или 1 054 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, это на 6,3% меньше по сравнению с первоначальным прогнозом.

Сумма расходов на обслуживание госдолга равна 6% бюджетных расходов в следующем году.

По сравнению с утвержденным показателем 2021 года расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, снизятся на 18,55%.

Из них 232 млн манатов придется на внутренний госдолг (в том числе 225 млн. манатов - процентные платежи), а 1 560 млн манатов - внешний госдолг (в том числе 408 млн манатов - процентные платежи).