О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан в 2022 году вернет госдолг в размере более 1 млрд

Азербайджан в 2022 году вернет госдолг в размере более 1 млрд В 2022 году из госбюджета Азербайджана на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено потратить 1 792 млн манатов или 1 054 млн долларов США.
Финансы
27 октября 2021 г. 10:33
Азербайджан в 2022 году вернет госдолг в размере более 1 млрд

В 2022 году из госбюджета Азербайджана на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено потратить 1 792 млн манатов или 1 054 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, это на 6,3% меньше по сравнению с первоначальным прогнозом.

Сумма расходов на обслуживание госдолга равна 6% бюджетных расходов в следующем году.

По сравнению с утвержденным показателем 2021 года расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств, снизятся на 18,55%.

Из них 232 млн манатов придется на внутренний госдолг (в том числе 225 млн. манатов - процентные платежи), а 1 560 млн манатов - внешний госдолг (в том числе 408 млн манатов - процентные платежи).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to repay over $ 1 billion in debt next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il 1 milyard dollardan çox borc qaytaracaq

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях будут применены налоговые льготы
Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях будут применены налоговые льготы
27 октября 2021 г. 10:49
Нахчывану будет выделено около 432 млн манатов
Нахчывану будет выделено около 432 млн манатов
27 октября 2021 г. 10:00
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2021)
27 октября 2021 г. 09:54
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
Сводный бюджет Азербайджана составит около 33 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:53
ГНФАР перечислит в госбюджет около 13 млрд манатов
ГНФАР перечислит в госбюджет около 13 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2021)
27 октября 2021 г. 09:44
Госбюджет Азербайджана достигнет 30 млрд манатов
Госбюджет Азербайджана достигнет 30 млрд манатов
27 октября 2021 г. 09:41
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за 5 месяцев
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за 5 месяцев
27 октября 2021 г. 09:10
Стоимость акций Facebook упала почти на 4%
Стоимость акций Facebook упала почти на 4%
27 октября 2021 г. 04:48
Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до новых исторических максимумов
Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до новых исторических максимумов
27 октября 2021 г. 04:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi