Азербайджан ужесточает требования к инвестиционной политике страховых компаний

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане раскрыты детали изменений в страховое законодательство,которые ожидаются в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

По его словам, изменения предусматривают определенные требования к страховым компаниям при перестраховании, усиление внутреннего механизма контроля на страховом рынке, осуществление выплат при наступлении страхового случая в электронном порядке, а также разработку новых правил инвестиционной политики страховых компаний.

“До прошлого года страховые компании размещали свои средства в банках-учредителях, таким образом, это была своеобразная "карусель". Банк вкладывал капитал в свою страховую компанию, который в итоге возвращался в банк и направлялся на кредитование. Мы ограничили эти шаги, однако оформим это законодательно для того, чтобы страховые компании диверсифицировали свою инвестиционную политику. Они не смогут уже перенаправлять средства своим акционерам и будут искать способы их размещения”.