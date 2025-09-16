Азербайджан увеличивает расходы на образование

В 2026 году расходы на образование в Азербайджане планируются в размере 4 миллиардов 985,8 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 1% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.