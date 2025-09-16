Азербайджан увеличивает общие расходы на государственные услуги почти на 10%

В 2026 году в Азербайджане планируется потратить на общие государственные услуги 5 миллиардов 776,5 миллиона манатов.

Как передает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, показатель на 9,8% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.