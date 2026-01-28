Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:37
    В 2025 году в государственном бюджете Азербайджана расходы на социальную защиту и социальное обеспечение реализованы на 95,8% или на 4 млрд 554,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, это на 9,7% или на 403,3 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В отчетный период расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составили 11,8% от фактических расходов.

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini 10 %-ə yaxın artırıb

