Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

В 2025 году в государственном бюджете Азербайджана расходы на социальную защиту и социальное обеспечение реализованы на 95,8% или на 4 млрд 554,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, это на 9,7% или на 403,3 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетный период расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составили 11,8% от фактических расходов.