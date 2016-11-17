Азербайджан увеличил расходы на оборону на следующий год более чем на 1 млрд манатов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан внес поправки в расходную часть законопроекта "О государственном бюджете на 2017 год". Как сообщает Report, в обновленном проекте оборонные расходы выросли на 63,6% или 1,027 млрд манатов – до 2,642 млрд манатов с 1,615 млрд.

Из них 1 269,9 млн манатов пришлось на долю сил обороны, 111,9 млн манатов – национальной безопасности, 2,6 млн манатов – прикладные исследования в сфере обороны и безопасности, 1 257,6 млн манатов – прочие расходы, не отнесенные к другим категориям.

Кроме того, промышленные и строительные расходы увеличились на 34% или 639 млн манатов – до 2,521 млрд манатов. Эти расходы выросли за счет сокращения расходов на образование, науку, здравоохранение, сельское хозяйство и другие сферы.

Так, расходы на оказание государственных услуг общего характера сократились на 5,1% или 152,8 млн манатов – до 2,845 млрд манатов, судебную власть, органы прокуратуры и правоохранительные органы – на 1,6% или 19,9 млн манатов – до 1,214 млрд манатов, образование – на 6,8% или 126,1 млн манатов – до 1,733 млрд манатов, здравоохранение - 3,9% или 30,4 млн манатов – до 745,4 млн манатов, социальную защиту - 3,1% или 64,6 млн манатов – до 2,053 млрд манатов, культуру, искусство, информацию, физическую культуру и прочие расходы, не отнесенные к другим категориям – на 45% или 230,4 млн манатов – до 282,6 млн манатов, топливо и энергию – на 22,2% или 1,0 млн манатов – до 3,5 млн манатов, сельское хозяйство и лесное хозяйство, рыболовство, охоту и охрану окружающей среды – на 37% или 305,5 млн манатов – до 517,4 млн манатов, прочие расходы на экономическую деятельность – 35% или 102 млн манатов – до 191,5 млн манатов, услуги, не отнесенные к основным разделам – на 30,5% или 632,9 млн манатов – до 1,445 млрд манатов.

Расходы на транспорт и услуги связи не изменились и прогнозируются на уровне 101,8 млн манатов.

Отметим, что, несмотря на поправки, общая сумма доходов и расходов госбюджета на 2017 год не изменилась. Так, доходы прогнозируются в размере 15, 955 млрд манатов, расходы – 16,6 млрд манатов ( в том числе, централизованные доходы - 15 334 706,0 тыс. манатов, местные доходы - 620 294,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 15 911 286,0 тыс. манатов, местные расходы - 688 714,0 тыс. манатов).