Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США в четыре раза

В первой половине этого года Азербайджан вложил $77,6 млн прямых инвестиций в экономику США, что в 3,95 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику США в общих инвестициях выросла с 2% до 5,8%.

За 6 месяцев США вложили $89,5 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана, что на 39,75% больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля инвестиций США в экономику Азербайджана в общих инвестициях выросла с 2,2% до 2,8%.