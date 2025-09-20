Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США в четыре раза

    Финансы
    • 20 сентября, 2025
    • 15:29
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США в четыре раза

    В первой половине этого года Азербайджан вложил $77,6 млн прямых инвестиций в экономику США, что в 3,95 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику США в общих инвестициях выросла с 2% до 5,8%.

    За 6 месяцев США вложили $89,5 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана, что на 39,75% больше, чем годом ранее.

    За отчетный период доля инвестиций США в экономику Азербайджана в общих инвестициях выросла с 2,2% до 2,8%.

    инвестиции США Азербайджан
    Azərbaycan ABŞ iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 4 dəfə artırıb

    Последние новости

    16:37
    Фото

    Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    16:33

    Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:29
    Фото

    Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"

    Другие
    16:28

    В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировой

    Другие страны
    16:26
    Фото

    Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внутренняя политика
    16:23

    В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    16:07

    В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварии

    В регионе
    16:06
    Фото
    Видео

    Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:03

    Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 2%

    Инфраструктура
    Лента новостей