Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США в четыре раза
Финансы
- 20 сентября, 2025
- 15:29
В первой половине этого года Азербайджан вложил $77,6 млн прямых инвестиций в экономику США, что в 3,95 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику США в общих инвестициях выросла с 2% до 5,8%.
За 6 месяцев США вложили $89,5 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана, что на 39,75% больше, чем годом ранее.
За отчетный период доля инвестиций США в экономику Азербайджана в общих инвестициях выросла с 2,2% до 2,8%.
Последние новости
16:37
Фото
Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
16:33
Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:29
Фото
Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"Другие
16:28
В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировойДругие страны
16:26
Фото
Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнутренняя политика
16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНОДругие
16:07
В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварииВ регионе
16:06
Фото
Видео
Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:03