Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Индии в 93 раза

В первом полугодии этого года Азербайджан вложил в экономику Индии $2,603 млн прямых инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 93 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде доля инвестиций Азербайджана в экономику Индии в общем объеме инвестиций выросла с 0% до 0,2%.

За 6 месяцев Индия вложила $24,309 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана. Это на 9,8% больше, чем год назад.