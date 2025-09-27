Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Индии в 93 раза
- 27 сентября, 2025
- 17:11
В первом полугодии этого года Азербайджан вложил в экономику Индии $2,603 млн прямых инвестиций.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 93 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В отчетном периоде доля инвестиций Азербайджана в экономику Индии в общем объеме инвестиций выросла с 0% до 0,2%.
За 6 месяцев Индия вложила $24,309 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана. Это на 9,8% больше, чем год назад.
