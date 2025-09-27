Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Индии в 93 раза

    • 27 сентября, 2025
    • 17:11
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Индии в 93 раза

    В первом полугодии этого года Азербайджан вложил в экономику Индии $2,603 млн прямых инвестиций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 93 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В отчетном периоде доля инвестиций Азербайджана в экономику Индии в общем объеме инвестиций выросла с 0% до 0,2%.

    За 6 месяцев Индия вложила $24,309 млн прямых инвестиций в экономику Азербайджана. Это на 9,8% больше, чем год назад.

