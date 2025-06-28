Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз

16:04

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузии в первом квартале текущего года составили $30,4 млн, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период доля азербайджанских инвестиций в экономику Грузии в общем объеме прямых инвестиций резидентов Азербайджана за рубежом выросла с 1,8% до 9,7%.

В свою очередь, за отчетный период прямые инвестиции Грузии в экономику Азербайджана составили $10,2 млн, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля грузинских инвестиций в экономику Азербайджана в общем объеме прямых инвестиций выросла с 0,6% до 0,7%.