О нас

Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз

Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз 16:04
Финансы
28 июня 2025 г. 16:18
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии в 5 раз

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузии в первом квартале текущего года составили $30,4 млн, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период доля азербайджанских инвестиций в экономику Грузии в общем объеме прямых инвестиций резидентов Азербайджана за рубежом выросла с 1,8% до 9,7%.

В свою очередь, за отчетный период прямые инвестиции Грузии в экономику Азербайджана составили $10,2 млн, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля грузинских инвестиций в экономику Азербайджана в общем объеме прямых инвестиций выросла с 0,6% до 0,7%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 5 dəfə artırıb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 5 dəfə artırıb
Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 5 dəfə artırıb
28 iyun 2025 16:04
Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 32 %-ə yaxın artıb
Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 32 %-ə yaxın artıb
28 iyun 2025 15:35
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
28 iyun 2025 14:34
Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfədən çox artıb
Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfədən çox artıb
28 iyun 2025 14:05
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 6 % böyüyüb
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 6 % böyüyüb
28 iyun 2025 13:51
Azərbaycanda həyat sığortası bazarı 16 %-dən çox böyüyüb
Azərbaycanda həyat sığortası bazarı 16 %-dən çox böyüyüb
28 iyun 2025 13:49
​​​​​​​Prior Credit BOKT-un aktivləri 18 %-dən çox azalıb
​​​​​​​"Prior Credit" BOKT-un aktivləri 18 %-dən çox azalıb
28 iyun 2025 12:45
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb
28 iyun 2025 12:10
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 6 %-ə yaxın böyüyüb
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 6 %-ə yaxın böyüyüb
28 iyun 2025 11:17
Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 14 %-ə yaxın böyüyüb
Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 14 %-ə yaxın böyüyüb
28 iyun 2025 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi