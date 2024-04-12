Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Турции более чем в 7 раз

В 2023 году Азербайджан инвестировал в экономику Турции 1 млрд 815,1 млн долларов США.

В 2023 году Азербайджан инвестировал в экономику Турции 1 млрд 815,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 7,3 раза больше, чем в 2022 году.

Доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций за отчетный период выросла с 21,4% до 58,2%.

В прошлом году Турция инвестировала в экономику Азербайджана 1 млрд 302,4 млн долларов США, что на 15,3% больше, чем годом ранее.

За год доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций возросла с 18% до 19,6%.