Азербайджан стал полноправным членом системы "Зеленая карта"

Бюро обязательного страхования (БОС) избрано полноправным членом Совета международных бюро на 5 лет еще до окончания 10-летнего испытательного срока.

Бюро обязательного страхования (БОС) избрано полноправным членом Совета международных бюро на 5 лет еще до окончания 10-летнего испытательного срока.

Об этом Report сообщили в БОС.

В заявлении говорится, что БОС выполняет функции Национального бюро "Зеленая карта". Бюро представляет Азербайджан в Международной системе "Зеленая карта", выступая в качестве координирующей специализированной организации по этой системе.

Первые 10 лет членство в Совете бюро является временным. В результате оценки деятельности Бюро, статус временного членства был аннулирован, и Бюро обязательного страхования было избрано полноправным членом Совета. Решение было принято на 56-й Ассамблее Совета бюро, состоявшейся 2-3 июня 2022 года в Белграде (Сербия).

Благодаря этому успеху БОС смогло вернуть в страну 5 млн манатов, которые требовались от временных членов бюро.