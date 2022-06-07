О нас

Азербайджан стал полноправным членом системы "Зеленая карта"

Азербайджан стал полноправным членом системы "Зеленая карта" Бюро обязательного страхования (БОС) избрано полноправным членом Совета международных бюро на 5 лет еще до окончания 10-летнего испытательного срока.
Финансы
7 июня 2022 г. 11:03
Азербайджан стал полноправным членом системы Зеленая карта

Бюро обязательного страхования (БОС) избрано полноправным членом Совета международных бюро на 5 лет еще до окончания 10-летнего испытательного срока.

Об этом Report сообщили в БОС.

В заявлении говорится, что БОС выполняет функции Национального бюро "Зеленая карта". Бюро представляет Азербайджан в Международной системе "Зеленая карта", выступая в качестве координирующей специализированной организации по этой системе.

Первые 10 лет членство в Совете бюро является временным. В результате оценки деятельности Бюро, статус временного членства был аннулирован, и Бюро обязательного страхования было избрано полноправным членом Совета. Решение было принято на 56-й Ассамблее Совета бюро, состоявшейся 2-3 июня 2022 года в Белграде (Сербия).

Благодаря этому успеху БОС смогло вернуть в страну 5 млн манатов, которые требовались от временных членов бюро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Yaşıl Kart” sisteminə tam üzv olub

Самое читаемое

Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi