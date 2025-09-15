Азербайджан стал полноправным членом Международной сети финансовой грамотности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) присоединился к Международной сети финансовой грамотности (INFE) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве полноправного члена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках членства организация получила право участвовать в рабочих группах сети по "Стандартам финансовой грамотности: применению и оценке", "Цифровой финансовой грамотности" и "Финансовой грамотности и устойчивому финансированию", быть непосредственно вовлеченной в процесс разработки политических документов на международном уровне, а также получить доступ к базе существующих политических документов.

Таким образом, ЦБА сможет регулярно знакомиться с передовыми практиками и подходами.

Все это поможет организации внедрять программы финансовой грамотности в соответствии с международными стандартами, обеспечивать доступность информации и в целом способствовать расширению финансовой инклюзивности.

ЦБА продолжает расширять международное сотрудничество в направлении повышения финансовой грамотности с целью поддержки расширения финансовой инклюзивности.