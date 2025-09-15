Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан стал полноправным членом Международной сети финансовой грамотности

    Финансы
    • 15 сентября, 2025
    • 17:41
    Азербайджан стал полноправным членом Международной сети финансовой грамотности

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) присоединился к Международной сети финансовой грамотности (INFE) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве полноправного члена.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в рамках членства организация получила право участвовать в рабочих группах сети по "Стандартам финансовой грамотности: применению и оценке", "Цифровой финансовой грамотности" и "Финансовой грамотности и устойчивому финансированию", быть непосредственно вовлеченной в процесс разработки политических документов на международном уровне, а также получить доступ к базе существующих политических документов.

    Таким образом, ЦБА сможет регулярно знакомиться с передовыми практиками и подходами.

    Все это поможет организации внедрять программы финансовой грамотности в соответствии с международными стандартами, обеспечивать доступность информации и в целом способствовать расширению финансовой инклюзивности.

    ЦБА продолжает расширять международное сотрудничество в направлении повышения финансовой грамотности с целью поддержки расширения финансовой инклюзивности.

    ЦБА INFE полноправный член
    Azərbaycan Beynəlxalq Maliyyə Savadlılığı Şəbəkəsinə tamhüquqlu üzv olub
    CBA joins OECD International Network on Financial Education

    Последние новости

    18:21

    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    18:15

    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    18:14

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:09

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    18:08
    Видео

    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    18:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:04

    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    АПК
    18:02
    Фото
    Видео

    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    Лента новостей