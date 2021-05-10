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Азербайджан стал лидером по международным переводам из России

Азербайджан стал лидером по международным переводам из России Лидером по международным денежным переводам из России по итогам I квартала 2021 года стал Азербайджан, средний чек одного перевода в республику составил 11,56 тыс. рублей
Финансы
10 мая 2021 г. 04:50
Азербайджан стал лидером по международным переводам из России

Лидером по международным денежным переводам из России по итогам I квартала 2021 года стал Азербайджан, средний чек одного перевода в республику составил 11,56 тыс. рублей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в исследовании банка "Русский стандарт".

Годом ранее первое место занимал Казахстан со средним чеком 14,13 тыс. рублей.

Второе место по итогам отчетного периода, как и год назад, заняла Беларусь со средним чеком 10,077 тыс. рублей.

Казахстан оказался на третьем месте, при этом средняя сумма перевода в эту страну была в два раза выше, чем у лидеров рейтинга - 22,54 тыс. рублей.

Завершают пятерку лидеров по денежным переводам Испания и Молдова со средними суммами переводов в 18,563 тыс. рублей и 13,858 тыс. рублей соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyadan beynəlxalq pul köçürmələri üzrə lider olub

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