    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 11:11
    Центральный банк Азербайджана стал полноправным членом Международной организации по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet).

    Как передает Report, об этом сообщает ЦБА.

    Согласно информации, в рамках членства Центральный банк получил право участвовать в рабочих группах организации по ответственному кредитованию, защите прав потребителей в сфере цифровых финансовых услуг, надзору за поведением на рынке и оценке рисков. Кроме того, это членство дает возможность участвовать в процессе подготовки международно признанных политических документов, а также получать доступ к существующим политическим документам и исследовательским базам данных.

    В качестве члена FinCoNet ЦБА сможет изучать передовой опыт в области защиты прав потребителей финансовых услуг и регулирования поведения на рынке, знакомиться с международно признанной практикой и подходами, а также вносить вклад в формирование приоритетных направлений деятельности организации, участвуя в определении ее повестки дня.

    FinCoNet, созданная в 2013 году, является международной организацией надзорных органов, отвечающих за функционирование финансовых рынков и защиту прав потребителей финансовых услуг. Основной целью данной организации является содействие созданию эффективных и действенных механизмов контроля, обеспечивающих защиту интересов потребителей, развитие справедливых и прозрачных рыночных практик, а также обмен передовым опытом между организациями-членами.

    ЦБА Центробанк Азербайджан
