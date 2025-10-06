Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и др. продукцию на сумму $32,189 млн, что на 18,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Совет экспортеров Турции.

    В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан цемент, стекло, керамику и др. продукцию на сумму $3,085 млн, что на 40,4% меньше по сравнению с годом ранее.

    За 9 месяцев общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и др. продукции из Турции увеличилась на 2,8% в годовом сравнении, достигнув $3 млрд 353 млн, а в сентябре увеличилась на 2%, достигнув $383,28 млн.

    Наибольший импорт из Турции осуществили США - на $549,712 млн (на 5,7% больше по сравнению с годом ранее), Италия - на $221,149 млн (на 13,3% больше) и Германия - на $197,974 млн (на 6,4% меньше по сравнению с годом ранее).

    Лента новостей