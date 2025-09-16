Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

В Азербайджане расходы на сельское хозяйство в 2026 году предусматриваются в размере 1 миллиард 92,1 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 9,3 % меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.