Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

В 2026 году в Азербайджане предусматривается выделить 357,2 миллиона манатов на расходы по охране окружающей среды.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 13,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.