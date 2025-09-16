Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 03:12
    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    В 2026 году в Азербайджане предусматривается выделить 357,2 миллиона манатов на расходы по охране окружающей среды.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 13,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    охрана окружающей среды расходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
