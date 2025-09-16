Азербайджан сокращает расходы на экономическую деятельность почти на 10%
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 02:40
Расходы на экономическую деятельность в Азербайджане в 2026 году предусматривается в размере 7 миллиардов 630,7 миллиона манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, показатель на 9,75 % меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.
