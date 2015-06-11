​Азербайджан сокращает инвестиции в иностранные ценные бумаги

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Официальные резервные активы Центрального банка Азербайджана в иностранной валюте (без учета средств в кассе) составили 5 836,1 млн. долларов США.

Как сообщили Report в ЦБА, этот показатель сократился на 458,7 млн. долларов, или же 7,3% по сравнению с аналогичным показателем на 1 апреля. Сокращение с начало года составило 6 822,6 млн. долларов, или же 53,9%.

Из официальных валютных резервных активов 65,3%, или же 3 811,1 млн. долларов приходится на долю ценных бумаг, что меньше в месячном исчислении на 412,3 млн. долларов, или же 9,8%, по сравнению с началом года - на 4 142,8 млн. долларов, или же 52,1%.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение резервных активов возникло от продажи ценных бумаг, что, в свою очередь, является результатом сокращения инвестиций ЦБА в облигации иностранных государств.