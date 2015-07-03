​Азербайджан снизит стоимость электронных полисов обязательного страхования

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане электронный полис обязательного страхования будет предлагаться клиентам дешевле полиса, приобретенного посредством посредников - страховой компании или агента".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы страхового надзора министерства финансов Намиг Халилов в рамках проходящего в Баку страхового форума.

"Мы планируем снизить стоимость электронных полисов, что станет стимулом для приобретения страховых полисов посредством интернета. Это схоже с системой, по которой онлайн-покупка авиабилетов обходится дешевле, чем в турагентствах", - заявил Н.Халилов.

По его словам, эти предложения также направлены на расширение рынка добровольного страхования путем стимулирования продаж страховыми агентами продуктов по добровольному виду страхования.

Начальник госслужбы отметил, что возможно вынесение данных предложений на обсуждение осенней сессии парламента.



