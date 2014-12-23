Азербайджан снизит расходы на конвертацию валюты в следующем году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В бюджете Азербайджана на 2015 год заложен расход средств в размере 11,113 млн. манатов на операции по конвертации валюты, что по сравнению с аналогичным прогнозом на 2014 год меньше на 36,5% или же 6,379 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в указе главы государства о применении закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год".

Кроме того, в утвержденном на следующий год бюджете заложен расход средств в размере 2,951 млн. манатов для привлечения экспертов по определению международного кредитного рейтинга Азербайджана и оценке других работ, что по сравнению с прогнозом на текущий год больше на 5,3% или же 149,6 тысяч манатов.