Внешний госдолг Азербайджана сократился на 685,8 млн долларов

По состоянию на 1 января 2022 года внешний государственный долг Азербайджана составил 8 млрд 135,7 млн долларов США (13 млрд 830,7 млн манатов), или 14,9% ВВП по итогам 2021 года.

По состоянию на 1 января 2022 года внешний государственный долг Азербайджана составил 8 млрд 135,7 млн долларов США (13 млрд 830,7 млн манатов), или 14,9% ВВП по итогам 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов. Это обязательства, образованные в рамках кредитных соглашений, подписанных Азербайджаном с различными международными финансово-кредитными организациями и иностранными банками.

С учетом привлеченных в прошлом году средств, выполненных основных долговых обязательств, внешний государственный долг по сравнению с началом 2021 года в абсолютном выражении сократился на 685,8 млн долларов США, а доля его в ВВП снизилась на 5,8 процентных пункта.

"По итогам прошлого года прямой внешний госдолг страны составил 7 млрд 393,4 млн долларов США или 13,5% ВВП, а условные обязательства по государственным гарантиям по привлеченным госпредприятиями внешним заимствованиям - 742,3 млн долларов США, или 1,4% ВВП", - говорится в сообщении.

Внешний государственный долг состоит из кредитов, привлеченных международными финансовыми институтами для инфраструктурных проектов и программ финансирования, а также государственных ценных бумаг, размещаемых на международных финансовых рынках, и других внешних финансовых обязательств государства, в том числе государственных гарантий, предоставляемых в связи с внешним заимствованием государственными учреждениями.

По состоянию на 1 января 2022 года, внутренний государственный долг страны составил 3 млрд 068,4 млн манатов, или 3,3% ВВП, включая прямой внутренний государственный долг страны в 2 млрд 507,1 млн манатов, или 2,7% ВВП, а также условные обязательства по внутренним кредитам, привлеченным под государственные гарантии, - 561,3 млн манатов, или 0,6% ВВП. По сравнению с началом прошлого года внутренний государственный долг в абсолютном выражении вырос на 1 млрд 126,1 млн манатов, а доля его в ВВП - на 0,6 процентного пункта. Этот рост обусловлен постепенной заменой внешних заимствований внутренними и осуществлением последовательных мер по поддержке развития местного рынка государственных ценных бумаг в соответствии с утвержденной “Стратегией по управлению государственным долгом в Азербайджане на среднесрочную и долгосрочную перспективу”.