Азербайджан снизил отношение внешнего государственного долга к ВВП до 9%

По итогам 2022 года отношение внешнего государственного долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны составило 8,6%.

По итогам 2022 года отношение внешнего государственного долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны составило 8,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом министр Самир Шарифов сообщил на заседании коллегии ведомства.

"Прошлый год также охарактеризовался значительным сокращением внешнего долга и развитием внутреннего долгового рынка. Эта работа проводилась на основе документа “Стратегия управления государственным долгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу”, утвержденного распоряжением президента страны в 2018 году и обновленного в конце прошлого года", - отметил он.