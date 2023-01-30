О нас

Азербайджан снизил отношение внешнего государственного долга к ВВП до 9%

Азербайджан снизил отношение внешнего государственного долга к ВВП до 9% По итогам 2022 года отношение внешнего государственного долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны составило 8,6%.
Финансы
30 января 2023 г. 16:48
Азербайджан снизил отношение внешнего государственного долга к ВВП до 9%

По итогам 2022 года отношение внешнего государственного долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны составило 8,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом министр Самир Шарифов сообщил на заседании коллегии ведомства.

"Прошлый год также охарактеризовался значительным сокращением внешнего долга и развитием внутреннего долгового рынка. Эта работа проводилась на основе документа “Стратегия управления государственным долгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу”, утвержденного распоряжением президента страны в 2018 году и обновленного в конце прошлого года", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reduces ratio of foreign debt to GDP below 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xarici dövlət borcunun ÜDM-nə nisbətini 9 %-dən aşağı endirib

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
24 января 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi