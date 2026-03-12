Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионе

Азербайджан на данный момент ведет работу по 41 проекту на территории Евразийского региона.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Александр Забоев на презентации доклада "Инвестиционная динамика Евразийского региона: итоги и тренды".

"По итогам первого полугодия 2025 года объем азербайджанских капиталовложений в государства Евразийского региона достиг 3,2 млрд долларов", - отметил А. Забоев.

Как указал эксперт, Азербайджан демонстрирует весьма высокую инвестиционную активность как в пределах региона, так и за его границами.

Согласно представленному докладу, ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в евразийские страны выступают Украина (39%) и Грузия (38%).

"В числе наиболее масштабных проектов - приобретение и модернизация нефтяного терминала Кулеви (Грузия) стоимостью 330 млн долларов, а также покупка газораспределительных сетей SOCAR Georgia Gas на сумму 300 млн долларов", - сообщил А. Забоев.

Глава центра также обратил внимание, что главным региональным инвестором в азербайджанскую экономику остается Россия (98%). По данным на первое полугодие 2025 года, российские вложения составили 4,77 млрд долларов при совокупном объеме привлеченных из региона средств в 5,4 млрд долларов.