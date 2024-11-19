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Азербайджан раскрыл направления ряда расходов в 2025 году в рамках Стратегии развития

Азербайджан раскрыл направления ряда расходов в 2025 году в рамках Стратегии развития 12:11
Финансы
19 ноября 2024 г. 12:35
Азербайджан раскрыл направления ряда расходов в 2025 году в рамках Стратегии развития

Азербайджан в 2025 году направит 893 млн манатов на финансирование социальных мероприятий в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса: по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду и социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на следующий год.

"Кроме этого, в стратегии на инвестиционные проекты в 2025 году будет направлено 1,1 млрд манатов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il "Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" çərçivəsində bəzi xərclərini açıqlayıb

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