    Азербайджан привлек более $3 млрд прямых иностранных инвестиций в I полугодии

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:07
    В первой половине этого года прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $3,2 млрд.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) заявил директор департамента статистики регулятора Самир Насиров.

    По его словам, в топ-5 стран, инвестирующих в страну, вошли Великобритания ($806 млн), Турция ($629 млн), Кипр ($353 млн), Швейцария ($226 млн) и Иран ($176 млн).

    "За отчетный период Азербайджан направил за рубеж $1,349 млрд прямых инвестиций. В этом отношении в топ-5 вошли Израиль ($542 млн), Турция ($177 млн), Объединенные Арабские Эмираты ($156 млн), Грузия ($77,6 млн) и США ($77,1 млн)", - добавил представитель ЦБА. 

    прямые иностранные инвестиции Азербайджан ЦБА
    Azərbaycan I yarımildə 3 milyard dollardan çox birbaşa xarici investisiya cəlb edib
    Azerbaijan attracted over $3B in FDI in 1H25

