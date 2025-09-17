Азербайджан привлек более $3 млрд прямых иностранных инвестиций в I полугодии

В первой половине этого года прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $3,2 млрд.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) заявил директор департамента статистики регулятора Самир Насиров.

По его словам, в топ-5 стран, инвестирующих в страну, вошли Великобритания ($806 млн), Турция ($629 млн), Кипр ($353 млн), Швейцария ($226 млн) и Иран ($176 млн).

"За отчетный период Азербайджан направил за рубеж $1,349 млрд прямых инвестиций. В этом отношении в топ-5 вошли Израиль ($542 млн), Турция ($177 млн), Объединенные Арабские Эмираты ($156 млн), Грузия ($77,6 млн) и США ($77,1 млн)", - добавил представитель ЦБА.