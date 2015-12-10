​Азербайджан приобрел у Кореи новую торговую систему для фондовой биржи

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан в апреле-мае следующего года внедрит торговую систему Корейской фондовой биржи.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава Аппарата Госкомитета по ценным бумагам Бахтияр Азизов на проводимом сегодня в комитете Дне открытых дверей для представителей СМИ.

"Мы выиграли тендер на закупку новой торговой системы. На следующей неделе из Кореи прибудет делегация в широком составе, с которой мы продолжим работу", - отметил Б.Азизов.

Он отметил, что Корейская фондовая биржа является одной из самых сильных в мире и использование ее технических возможностей - успех для Азербайджана.

По словам Б.Азизова, контракт с Корейской фондовой биржей на закупку новой торговой системы оценивается в 4,7 млн. манатов.