Азербайджан принял участие в заседании Международной сети по финансовой грамотности

Азербайджан был представлен на заседании Международной сети по финансовой грамотности (INFE) Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

На мероприятии с участием представителей Управления финансовой осведомленности и профессионального развития ЦБА были обсуждены планы работы сети на 2026 год и новые рекомендации по развитию цифровой финансовой грамотности.

Участники также рассмотрели обновления методики опросов по уровню финансовой грамотности взрослого населения и подчеркнули значение участия стран в международном исследовании PISA 2029 по оценке финансовых знаний школьников.

Итоговая панель была посвящена роли искусственного интеллекта в программах по повышению финансовой грамотности.

Напомним, что Азербайджан стал полноправным членом INFE в июле 2025 года, что позволяет стране участвовать в международных инициативах, обмениваться опытом и получать доступ к глобальным исследованиям и политическим рекомендациям в этой сфере.