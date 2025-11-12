Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан принял участие в заседании Международной сети по финансовой грамотности

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 17:09
    Азербайджан принял участие в заседании Международной сети по финансовой грамотности

    Азербайджан был представлен на заседании Международной сети по финансовой грамотности (INFE) Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    На мероприятии с участием представителей Управления финансовой осведомленности и профессионального развития ЦБА были обсуждены планы работы сети на 2026 год и новые рекомендации по развитию цифровой финансовой грамотности.

    Участники также рассмотрели обновления методики опросов по уровню финансовой грамотности взрослого населения и подчеркнули значение участия стран в международном исследовании PISA 2029 по оценке финансовых знаний школьников.

    Итоговая панель была посвящена роли искусственного интеллекта в программах по повышению финансовой грамотности.

    Напомним, что Азербайджан стал полноправным членом INFE в июле 2025 года, что позволяет стране участвовать в международных инициативах, обмениваться опытом и получать доступ к глобальным исследованиям и политическим рекомендациям в этой сфере.

