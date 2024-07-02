Азербайджан принял участие в заседании группы электората МВФ и Всемирного банка

Азербайджан принял участие в заседании группы электората Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которое состоялось сегодня в столице Таджикистана Душанбе.

Азербайджан принял участие в заседании группы электората Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которое состоялось сегодня в столице Таджикистана Душанбе.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На заседании мы рассказали о последовательных реформах, обуславливающих долгосрочное устойчивое развитие и благосостояние в нашей стране, предоставили участникам мероприятия информацию об основных макроэкономических показателях и тенденциях развития финансового сектора. Мы в очередной раз подчеркнули важность проведения в Азербайджане такого значимого мероприятия, как COP29, и вытекающих из этого действий", - написал он.