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Азербайджан принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта INTOSAI DI

Азербайджан принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта INTOSAI DI Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов принял участие в очередном онлайн-мероприятии в рамках проекта "Глобальная инициатива по подотчетности высших органов аудита (ВОА)", организованном Международной организацией высших органов аудита
Финансы
19 февраля 2025 г. 15:47
Азербайджан принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта INTOSAI DI

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов принял участие в очередном онлайн-мероприятии в рамках проекта "Глобальная инициатива по подотчетности высших органов аудита (ВОА)", организованном Международной организацией высших органов аудита (INTOSAI DI).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Гюльмамедов в своем выступлении коснулся проведенных в прошлом году основных работ в рамках проекта.

Он отметил, что Палата предоставила коллегам из ВОА теоретические и практические рекомендации по подготовке стратегического плана и связанных с ним документов и предоставила рекомендации по устранению недостатков.

В рамках проекта Счетная палата Азербайджана была выбрана в качестве коллегиального высшего органа аудита для оценки деятельности одноименного учреждения в Таджикистане.

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