Азербайджан принял участие в очередном мероприятии в рамках проекта INTOSAI DI

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов принял участие в очередном онлайн-мероприятии в рамках проекта "Глобальная инициатива по подотчетности высших органов аудита (ВОА)", организованном Международной организацией высших органов аудита (INTOSAI DI).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.
Гюльмамедов в своем выступлении коснулся проведенных в прошлом году основных работ в рамках проекта.
Он отметил, что Палата предоставила коллегам из ВОА теоретические и практические рекомендации по подготовке стратегического плана и связанных с ним документов и предоставила рекомендации по устранению недостатков.
В рамках проекта Счетная палата Азербайджана была выбрана в качестве коллегиального высшего органа аудита для оценки деятельности одноименного учреждения в Таджикистане.