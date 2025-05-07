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Азербайджан принял участие в ежегодной встрече АБР

Азербайджан принял участие в ежегодной встрече АБР Азербайджан принял участие в ежегодной встрече АБР
Финансы
7 мая 2025 г. 12:58
Азербайджан принял участие в ежегодной встрече АБР

Азербайджанская делегация приняла участие в 58-й ежегодной встрече Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), прошедшей 4–7 мая в Милане.

Как сообщили Report в Минфине, страну на мероприятии представлял директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азер Мурсагулов.

В рамках встречи состоялись переговоры с исполнительным директором АБР Рейчел Томпсон, главой регионального департамента Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым, а также вице-президентом Фонда международного развития ОПЕК Шаймой Аль-Шейби.

Обсуждалось развитие сотрудничества и финансирование приоритетных для Азербайджана проектов в сфере транспорта, водоснабжения и канализации.

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ADB və OPEC ilə 3 sahədə layihələrin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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