ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Баку пригласил компании из США вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана

    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 11:37
    Баку пригласил компании из США вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана

    Азербайджан пригласил американские компании воспользоваться благоприятным деловым и инвестиционным климатом, созданным в стране.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "Х".

    "На встрече с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору мы подчеркнули важность расширения стратегического партнерства между Азербайджаном и США в целях диверсификации торговых и энергетических маршрутов вдоль коридора и увеличения экономической выгоды для стран региона.

    Мы подчеркнули важное транспортно-транзитное положение Азербайджана, инициативы и инфраструктурные проекты, реализуемые для увеличения торговых потоков через коридор, соединяющий Европу и Азию. Мы пригласили компании США воспользоваться благоприятным деловым и инвестиционным климатом, созданным в нашей стране", - говорится в публикации.

    Средний коридор экономическое сотрудничество инфраструктура Микаил Джаббаров США
    ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib
    US companies invited to take advantage of Azerbaijan's favorable business, investment climate

    Последние новости

    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    12:27

    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    В регионе
    Лента новостей