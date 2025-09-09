Баку пригласил компании из США вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана
- 09 сентября, 2025
- 11:37
Азербайджан пригласил американские компании воспользоваться благоприятным деловым и инвестиционным климатом, созданным в стране.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "Х".
"На встрече с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору мы подчеркнули важность расширения стратегического партнерства между Азербайджаном и США в целях диверсификации торговых и энергетических маршрутов вдоль коридора и увеличения экономической выгоды для стран региона.
Мы подчеркнули важное транспортно-транзитное положение Азербайджана, инициативы и инфраструктурные проекты, реализуемые для увеличения торговых потоков через коридор, соединяющий Европу и Азию. Мы пригласили компании США воспользоваться благоприятным деловым и инвестиционным климатом, созданным в нашей стране", - говорится в публикации.
ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə Sertifikatlaşdırılmış Ticarət Missiyasının nümayəndələri ilə görüşdə #Azərbaycan - #ABŞ strateji tərəfdaşlığının genişləndirilməsinin Dəhliz boyunca #ticarət və #enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi, region ölkələri üçün #iqtisadi faydaların… pic.twitter.com/IUHborkUTV— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 9, 2025