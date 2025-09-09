İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Maliyyə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:15
    ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib

    ABŞ şirkətləri Azərbaycanda yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə Sertifikatlaşdırılmış Ticarət Missiyasının nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının genişləndirilməsinin dəhliz boyunca ticarət və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi, region ölkələri üçün iqtisadi faydaların artırılmasında önəmini vurğuladıq. 

    Azərbaycanın mühüm nəqliyyat-tranzit mövqeyini, Avropa və Asiyanı birləşdirən Dəhliz vasitəsilə ticarət axınlarını artırmaq məqsədilə həyata keçirdiyi təşəbbüsləri və infrastruktur layihələrini diqqətə çatdırdıq. ABŞ şirkətlərini ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət etdik", - o qeyd edib.

