Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поощряет международные платежные организации для выхода на финтех-рынок страны.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поощряет международные платежные организации для выхода на финтех-рынок страны.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

Ф.Османов добавил, что выход этих финтех-компаний на рынок зависит от их собственных бизнес-интересов.

По его словам, в действующем законодательстве нет никаких ограничений для выхода на азербайджанский рынок иностранных платежных систем или платежных организаций: "Они могут свободно войти на финтех-рынок Азербайджана. Центральный банк поощряет и приглашает инновационные организации в нашу страну. Как результат этого, в прошлом году на азербайджанском рынке появился Apple Pay , а в этом году Google Pay".

Напомним, 2 ноября 2021 года в Азербайджане заработал сервис Apple Pay, а 23 августа 2022 года - Google Pay.