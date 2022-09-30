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Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поощряет международные платежные организации для выхода на финтех-рынок страны.
Финансы
30 сентября 2022 г. 17:59
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поощряет международные платежные организации для выхода на финтех-рынок страны.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

Ф.Османов добавил, что выход этих финтех-компаний на рынок зависит от их собственных бизнес-интересов.

По его словам, в действующем законодательстве нет никаких ограничений для выхода на азербайджанский рынок иностранных платежных систем или платежных организаций: "Они могут свободно войти на финтех-рынок Азербайджана. Центральный банк поощряет и приглашает инновационные организации в нашу страну. Как результат этого, в прошлом году на азербайджанском рынке появился Apple Pay , а в этом году Google Pay".

Напомним, 2 ноября 2021 года в Азербайджане заработал сервис Apple Pay, а 23 августа 2022 года - Google Pay.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites international payment systems
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq ödəniş sistemlərini ölkəyə dəvət edib

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