Азербайджан при поддержке IsDBI создает регуляторную базу для исламских фининструментов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обратился в Институт Исламского банка развития (IsDBI) с запросом на предоставление технической помощи для реализации проекта "Грант исламского финансирования на разработку регуляторной базы для развития рынка капитала в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на IsDB, цель инициативы - содействовать созданию в Азербайджане благоприятной среды для внедрения инструментов исламского финансирования, в частности сукук.

Проект направлен на формирование надежной правовой и регуляторной базы для выпуска сукук и других исламских финансовых инструментов, укрепление потенциала национальных институтов по управлению рисками, связанными с такими операциями, а также создание системы мониторинга и оценки для отслеживания развития исламского финансирования в стране.

В документе отмечается, что успешная реализация проекта откроет путь к выпуску первого сукук в Азербайджане, что станет важным шагом на пути к диверсификации финансового сектора.

"Главная цель проекта - развитие современного и устойчивого сектора сукук, который способен существенно поддержать инициативы правительства. Мобилизация ресурсов, расширение финансовой инклюзии и создание новых рабочих мест будут способствовать общему социально-экономическому развитию. Сукук, как инвестиционный инструмент, соответствующий исламским принципам, привлекает широкий круг инвесторов, стимулирует движение капитала и способствует финансированию критически важной инфраструктуры. Это позволит построить более инклюзивную и устойчивую экономику. Для реализации этого видения необходимо прежде всего заложить прочный фундамент - создать эффективную правовую, регуляторную и надзорную среду, обеспечивающую прозрачный выпуск, регулирование и управление сукук. Без такой основы потенциал сектора не сможет быть полностью реализован", - отмечается в сообщении банка.

В настоящее время IsDBI проводит отбор квалифицированных консалтинговых компаний для оказания услуг в рамках данного проекта.

Консультант проведет тщательный анализ существующего рынка капитала Азербайджана с целью оценки его готовности к внедрению исламских финансовых инструментов. Это включает в себя сравнительное исследование успешных исламских рынков капитала в таких странах, как Малайзия, Бахрейн, ОАЭ, Казахстан, Турция и Саудовская Аравия, с целью выявления передовых практик.

Ожидается, что работа консультанта займет не более 15 месяцев, начиная с ноября 2025 года.