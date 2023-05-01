Азербайджан представлен в 56-м ежегодном собрании Совета управляющих АБР

Делегация во главе с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым принимает участие в 56-м ежегодном собрании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), которое проходит в Южной Корее.

Делегация во главе с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым принимает участие в 56-м ежегодном собрании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), которое проходит в Южной Корее.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, собрание проводится на тему "Возрождение Азии: восстановление, воссоединение и реформы".

В мероприятии участвуют около 5 тыс. человек, в том числе высокопоставленные государственные и правительственные лица, представители международных институтов, частного сектора и гражданского общества.

В ходе заседания будет обсуждено текущее состояние мировой экономики, основные направления дальнейшего развития, углубление экономического сотрудничества между странами-членами и другие вопросы.

Мероприятие продлится до 5 мая.