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Азербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане

Азербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане Центральный банк Азербайджана (ЦБА) участвует в Глобальном валютном форуме (GCF-2024) в Маскате.
Финансы
2 октября 2024 г. 14:04
Азербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) участвует в Глобальном валютном форуме (GCF-2024) в Маскате.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Рашад Мамедов.

Он отметил, что форум является уникальной возможностью для финансовых лидеров и новаторов обсудить, скоординировать и сформировать будущее глобальных валют.

"Это мероприятие предоставляет лидерам отрасли, новаторам и политикам бесценную возможность исследовать будущее валют через сотрудничество и инновации. Мы гордимся тем, что представляем здесь Азербайджан", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Omanda keçirilən Qlobal Valyuta Forumunda təmsil olunur

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