Азербайджан представлен на Глобальном валютном форуме в Омане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) участвует в Глобальном валютном форуме (GCF-2024) в Маскате.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) участвует в Глобальном валютном форуме (GCF-2024) в Маскате.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Рашад Мамедов.

Он отметил, что форум является уникальной возможностью для финансовых лидеров и новаторов обсудить, скоординировать и сформировать будущее глобальных валют.

"Это мероприятие предоставляет лидерам отрасли, новаторам и политикам бесценную возможность исследовать будущее валют через сотрудничество и инновации. Мы гордимся тем, что представляем здесь Азербайджан", - сказал он.