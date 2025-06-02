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Азербайджан представлен на 11-й инвестиционной конференции CFA CEE

Азербайджан представлен на 11-й инвестиционной конференции CFA CEE Бакинская Фондовая Биржа приняла участие в 11-й инвестиционной конференции CFA CEE, которая прошла 29 мая в Центре Сабанджи в Стамбуле.
Финансы
2 июня 2025 г. 16:03
Азербайджан представлен на 11-й инвестиционной конференции CFA CEE

ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) приняло участие в 11-й инвестиционной конференции CFA CEE, которая прошла 29 мая в Центре Сабанджи в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

В ходе панельных дискуссий в рамках конференции обсуждались такие темы, как меняющаяся роль региональных фондовых бирж, управление рисками, стратегии развития и навыки, необходимые для успеха в цифровой финансовой экосистеме.

В конференции приняли участие около 500 участников, включая глобальных инвесторов, международные финансовые учреждения, региональных партнеров и регулирующие органы, что создало благоприятную среду для диалога, сотрудничества и обмена мнениями, направленными на формирование финансового ландшафта региона.

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Версия на английском языке Azerbaijan represented at 11th CFA CEE Investment Conference
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 11-ci CFA CEE İnvestisiya Konfransında təmsil olunub

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