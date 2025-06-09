О нас

Азербайджан практически удвоил в I квартале прямые инвестиции в Грузию

Азербайджан практически удвоил в I квартале прямые инвестиции в Грузию Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $25 млн.
Финансы
9 июня 2025 г. 16:21
Азербайджан практически удвоил в I квартале прямые инвестиции в Грузию

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $25 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы Национальной службы статистики Грузии.

В январе-марте 2024 года инвестиции из Азербайджана в Грузию составили $12,7 млн. Таким образом, Азербайджан в первом квартале 2025 года увеличил инвестиции в грузинскую экономику на 96,8%.

По данным ведомства, Азербайджан в отчетном периоде являлся пятым инвестором в экономику Грузии с долей в 13,9%.

В целом, прямые иностранные инвестиции в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $179 млн, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямые инвестиции из Азербайджана в Грузию в 2024 году составили $70,7 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan I rübdə Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyədək artırıb
Версия на английском языке Azerbaijan nearly doubles direct investment in Georgia in first quarter

Другие новости из категории

На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар
На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар
9 июня 2025 г. 16:11
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.06.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.06.2025)
7 июня 2025 г. 10:01
Apple и Google заинтересовались стейблкоинами для международных переводов
Apple и Google заинтересовались стейблкоинами для международных переводов
7 июня 2025 г. 07:49
Безналичные платежи в Нахчыване выросли примерно на 53%
Безналичные платежи в Нахчыване выросли примерно на 53%
6 июня 2025 г. 17:58
ANAMA выбрала аудитора
ANAMA выбрала аудитора
6 июня 2025 г. 17:29
Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8%
Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8%
6 июня 2025 г. 17:17
НДЦ выбрал аудитора
НДЦ выбрал аудитора
6 июня 2025 г. 16:57
Денежные переводы из США в Нахчыван выросли в 4 раза
Денежные переводы из США в Нахчыван выросли в 4 раза
6 июня 2025 г. 16:48
Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8%
Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8%
6 июня 2025 г. 14:06
Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов зеленой энергии в стране
Азербайджан обсудил с АБР и АБИИ финансирование проектов "зеленой энергии" в стране
6 июня 2025 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi