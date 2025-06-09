Азербайджан практически удвоил в I квартале прямые инвестиции в Грузию

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $25 млн.

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $25 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы Национальной службы статистики Грузии.

В январе-марте 2024 года инвестиции из Азербайджана в Грузию составили $12,7 млн. Таким образом, Азербайджан в первом квартале 2025 года увеличил инвестиции в грузинскую экономику на 96,8%.

По данным ведомства, Азербайджан в отчетном периоде являлся пятым инвестором в экономику Грузии с долей в 13,9%.

В целом, прямые иностранные инвестиции в экономику Грузию в первом квартале 2025 года составили $179 млн, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямые инвестиции из Азербайджана в Грузию в 2024 году составили $70,7 млн.