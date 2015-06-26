​Азербайджан посетит региональный директор Всемирного банка

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ 1-2 июля Баку посетит региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Генри Керали (Henry Godfrey Rupiny Kerali).

По информации, полученной Report из бакинского офиса ВБ, участие Г.Керали на каком-либо общественном мероприятии не ожидается.

В ходе визита регионального директора в Баку возможна его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и официальными представителями правительства.

Отмечается, что цель визита Г.Керали в Баку заключается в обсуждении уровня выполнения программ страны с партнерами в правительстве Азербайджана и дальнейших перспектив.