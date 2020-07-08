Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение

На продолжение реформ в системе юстиции банк выделил 50 млн долларов США

Всемирный банк (ВБ) и правительство Азербайджана подписали кредитное соглашение по дополнительному финансированию в размере 50 млн долларов США на продолжение реформ в системе юстиции страны.

Как передает Report со ссылкой на банк, кредит был одобрен Советом директоров ВБ 26 марта 2020 года. Наряду с этим, банк продлил сроки освоения первоначального кредита, утвержденного в июле 2014 года, до 30 июня 2021 года.

Завершение проекта "Услуги в сфере юстиции и высокотехнологическая судебная инфраструктура", на реализацию которого банк в 2014 году утвердил кредит в размере 100 млн долларов США, предполагалось 30 июня 2020 года. В рамках этого проекта предусмотрены тренинги для работников системы юстиции, строительство административных зданий судов, совершенствование системы услуг в сфере юстиции.

Работы в рамках улучшения оказания услуг юстиции оцениваются в 43,84 млн доллара США, укрепления институционального потенциала и эффективности - 25,8 млн доллара США, расширения и модернизации инфраструктуры правосудия - 59,71 млн доллара США, управления проектом и координацию - 12,89 млн долларов США, внедрения на пилотной основе трансформационных технологий для работы системы правосудия и улучшения предоставляемых услуг - 4,83 млн долларов США. На непредвиденные расходы предусмотрено 2,67 млн доллара США.

Напомним, что средства в рамках допфинансирования предоставлены на 11,5 лет, из которых 4 года – льготный период. Общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение 4 лет (до конца июня 2024 года), составляет 70 млн долларов США, из которых 20 млн долларов США приходится на долю правительства Азербайджана.

Всемирный банк для поддержки реформ сектора правосудия и укрепления судебных институтов в Азербайджане уже выделил четыре три кредита. Первый кредит в размере 21,6 млн долларов США был утвержден в 2006 году, второй кредит в размере 33,4 млн долларов США в 2011 году, третий на сумму 100 млн долларов США в 2014 году, а четвертый в 2020 году в размере 50 млн долларов США.

Посредством данного проекта ВБ оказал поддержку, в частности, в направлении модернизации судебной инфраструктуры, развития электронных услуг, установления более эффективной системы разрешения споров и проверок бизнеса, повышения прозрачности судебной системы и повышения качества услуг по оказанию юридической помощи гражданам, особенно специфическим слоям населения, например, вынужденным переселенцам и жителям отдаленных регионов Азербайджана, и т.д.

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму 3,5 млрд долларов США.