Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA
Финансы
- 09 сентября, 2025
- 14:12
Министерство экономики Азербайджана и компания VISA подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению современных финансовых решений.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети "X".
Министр сообщил, что провел встречу с главным вице-президентом компании VISA по странам СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош, на которой состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества, развитии экосистемы цифровых платежей, а также о механизмах поддержки МСБ.
"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством экономики и компанией в рамках встречи, будет способствовать расширению современных финансовых решений в нашей стране и продвижению финансовой инклюзивности", - отметил Джаббаров.
