ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA

    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 14:12
    Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA

    Министерство экономики Азербайджана и компания VISA подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению современных финансовых решений.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети "X".

    Министр сообщил, что провел встречу с главным вице-президентом компании VISA по странам СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош, на которой состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества, развитии экосистемы цифровых платежей, а также о механизмах поддержки МСБ.

    "Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством экономики и компанией в рамках встречи, будет способствовать расширению современных финансовых решений в нашей стране и продвижению финансовой инклюзивности", - отметил Джаббаров.

    Микаил Джаббаров система Visa министерство экономики меморандум финансовые решения
    Azərbaycan "VISA" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Последние новости

    14:27

    Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭС

    Энергетика
    14:20

    Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского театра

    Kультурная политика
    14:15

    Пашинян назначил нового главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

    В регионе
    14:12

    Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA

    Финансы
    14:10

    Депутат: Армения должна устранить препятствия для мира и внести изменения в конституцию

    Милли Меджлис
    14:06

    Российская правительственная делегация находится в Дамаске

    Другие страны
    13:50

    Кая Каллас: Москве придется сесть за стол переговоров с Украиной

    Другие страны
    13:48

    Пакистан заявил о заинтересованности в применении азербайджанской модели "ASAN xidmət"

    ИКТ
    13:46

    В Польше разбился самолет, есть погибшие

    Другие страны
    Лента новостей