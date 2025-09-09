Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA

Министерство экономики Азербайджана и компания VISA подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению современных финансовых решений.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети "X".

Министр сообщил, что провел встречу с главным вице-президентом компании VISA по странам СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош, на которой состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества, развитии экосистемы цифровых платежей, а также о механизмах поддержки МСБ.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством экономики и компанией в рамках встречи, будет способствовать расширению современных финансовых решений в нашей стране и продвижению финансовой инклюзивности", - отметил Джаббаров.