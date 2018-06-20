Азербайджан планирует внедрить 4 новых вида страхования

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Стратегические дорожные карты предусматривают внедрение в Азербайджане новых видов страхования, помимо развития уже имеющихся".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов.

По его словам, приоритетные направления уже определены:

"Существует 4 приоритетных направления, которые связаны с новыми видами страхования для Азербайджана – микрострахованием, сострахованием, обязательным медицинским страхованием и сельскохозяйственным страхованием. Палата провела диагностику рынка и предпринимает соответствующие шаги по отдельным сегментам. В частности, ведется работа по сельскохозяйственному страхованию, которая играет важную роль в развитии экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Законодательная база аграрного страхования подготовлена и представлена правительству. Мы считаем, что последовательные меры окажут влияние на развитие страхового сектора и приведут к росту сборов в этом секторе".