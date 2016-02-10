​Азербайджан планирует компенсировать бюджетные расходы за счет налоговых поступлений

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Перед налоговыми органами Азербайджана поставлена задача компенсировать бюджетные расходы за счет налоговых и таможенных поступлений. Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку налоговом форуме заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов отметил, что в прошлом году налоговые поступления из нефтяного сектора сократились: "Из-за удешевления нефти на мировом рынке поступления в госбюджет из нефтяного сектора сократились до 200 млн. манатов. Однако мы компенсировали это за счет других источников".

Выступивший на форуме ректор Государственного экономического университета Адалят Мурадов сообщил, что за последние два года к преподаванию в университете привлечено 160 преподавателей в возрасте до 30 лет: "Мы считаем, что по одной специальности должна функционировать одна кафедра. Поэтому мы объединили 11 кафедр и на их базе создали 4 кафедры".