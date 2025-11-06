Азербайджан оптимизирует акцизы на ввоз автомобилей старше 7 лет
- 06 ноября, 2025
- 11:24
В Азербайджане планируется оптимизация коэффициентов по акцизам при импорте автомобилей, с момента выпуска которых прошло более семи лет.
Как сообщает Report, соответствующая норма отражена в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, данная мера входит в число основных направлений налоговой политики на 2026–2029 годы и направлена на поддержку предпринимательской деятельности, а также снижение налоговой нагрузки на участников автомобильного рынка.
