Азербайджан оптимизирует акцизы на ввоз автомобилей старше 7 лет

    В Азербайджане планируется оптимизация коэффициентов по акцизам при импорте автомобилей, с момента выпуска которых прошло более семи лет.

    Как сообщает Report, соответствующая норма отражена в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, данная мера входит в число основных направлений налоговой политики на 2026–2029 годы и направлена на поддержку предпринимательской деятельности, а также снижение налоговой нагрузки на участников автомобильного рынка.

    Azərbaycan yaşı 7 ildən çox avtomobillərin idxalına aksiz vergisini optimallaşdıra bilər

