Азербайджан окажет поддержку развитию лизингового рынка

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Ассоциация лизинговых компаний Азербайджана (ALCA), Международная финансовая корпорация (IFC) и Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) провели трехстороннюю встречу в целях оживления рынка лизинга в стране. Об этом сообщил Report председатель ALCA Эльчин Ахмедов.

По его словам, цель встречи состояла в том, чтобы обсудить ситуацию на лизинговом рынке, текущие проблемы и пути поощрения лизинга: "Речь идет не о контроле этого рынка со стороны ПНФР и лицензировании лизинговой деятельности. Всего лишь обсуждалась роль госструктуры в поощрении лизинга”.

Э. Ахмедов также сказал, что сейчас лизинговые компании занимаются практически лишь сборами: "Ситуация на лизинговом рынке связана с ситуацией в банковском секторе. Лизинговые компании так же, как и банки ограничивают кредитование. Клиентов мало, и компании не хотят идти на новые риски. Поэтому они заняты в основном сборами. Но в любом случае положительный момент в том, что они все еще держатся на рынке".