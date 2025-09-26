Азербайджан обсудил управление финансами с экспертами Гарвардского университета

Сегодня в Министерстве финансов состоялась встреча с экспертами центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета США.

В ходе встречи обсуждались реформы в сфере управления государственными финансами, в том числе совершенствование фискальной структуры, применение бюджетных правил, увеличение ненефтяных доходов и передовые подходы к укреплению фискальной устойчивости.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы укрепления современной фискальной системы Азербайджана, возможные реформы бюджетных правил, развитие ненефтяного сектора и укрепление институциональной координации. Эксперты Growth Lab также представили информацию о симуляционных моделях фискальных и трансфертных правил.

Визит экспертов в страну проходит в рамках реализации распоряжения Кабинета министров "О регулировании организационно-административных вопросов в сфере реализации исследовательского и образовательно-тренингового проекта с Гарвардским университетом".