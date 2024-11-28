О нас

Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере финансов

Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере финансов Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов обсудил с послом Греции Христосом Каподистриасом сотрудничество между странами в сферах экономики и финансов. 
Финансы
28 ноября 2024 г. 15:38
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере финансов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов обсудил с послом Греции Христосом Каподистриасом сотрудничество между странами в сферах экономики и финансов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных финансовых институтов, подчеркнули важность проведения COP29 в Баку, отметили значимость мероприятия с точки зрения обсуждения вопросов глобального изменения климата.

Была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам обеих стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и Черноморского банка торговли и развития, выражено желание дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and Greece discuss cooperation in finance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yunanıstanla maliyyə sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

Другие новости из категории

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров авиатранспортом составили около 3,5 млрд манатов
Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров авиатранспортом составили около 3,5 млрд манатов
28 ноября 2024 г. 15:28
Единственная перестраховочная компания Азербайджана довела до 35% долю иностранных ценных бумаг в активах
Единственная перестраховочная компания Азербайджана довела до 35% долю иностранных ценных бумаг в активах
28 ноября 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон О кредитных бюро
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О кредитных бюро"
28 ноября 2024 г. 14:50
Международное агентство обновило рейтинг азербайджанской перестраховочной компании
Международное агентство обновило рейтинг азербайджанской перестраховочной компании
28 ноября 2024 г. 14:38
ЦСИ обнародовал финансовое положение
ЦСИ обнародовал финансовое положение
28 ноября 2024 г. 13:39
Госдолг Азербайджана оценивается в 21,6% ВВП
Госдолг Азербайджана оценивается в 21,6% ВВП
28 ноября 2024 г. 13:24
Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход
Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход
28 ноября 2024 г. 13:08
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане выросли в 2 раза
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане выросли в 2 раза
28 ноября 2024 г. 12:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2024)
28 ноября 2024 г. 09:22
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.11.2024)
28 ноября 2024 г. 09:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi