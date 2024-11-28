Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере финансов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов обсудил с послом Греции Христосом Каподистриасом сотрудничество между странами в сферах экономики и финансов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных финансовых институтов, подчеркнули важность проведения COP29 в Баку, отметили значимость мероприятия с точки зрения обсуждения вопросов глобального изменения климата.
Была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам обеих стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и Черноморского банка торговли и развития, выражено желание дальнейшего укрепления двусторонних отношений.